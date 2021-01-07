Трампа оставили без Facebook до конца президентского срока

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Facebook оставят заблокированным еще не менее чем на две недели, то есть дольше, чем до конца его президентского срока. Об этом заявил основатель этой крупнейшей в мире социальной сети Марк Цукерберг на своей публичной странице.

Предприниматель подчеркнул, что блокировка продлится неопределенное время — но в любом случае дольше, чем оставшиеся до инаугурации избранного президента США Джо Байдена 13 дней. В посте Цукерберг обвинил Трампа в использовании соцсети для «разжигания насилия с целью свергнуть демократически избранное правительство».

Ранее стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа — предварительно на 12 часов, но не сообщает когда именно он будет разблокирован. Соцсеть также пригрозила постоянной блокировкой его аккаунта. Причиной этого стала публикация видео, в котором Трамп обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.