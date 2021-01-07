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Twitter заблокировал аккаунт Трампа

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Фото: CHERISS MAY / Reuters

Компания Twitter заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов «в результате беспрецедентной насильственной ситуации в Вашингтоне». Об этом говорится в заявлении социальной сети.

Twitter также пригрозил Трампу постоянной блокировкой его аккаунта, если он не удалит три последних поста, которые, по мнению компании, нарушают правила соцсети.

Кроме того, Facebook и YouTube заблокировали видео Трампа, в котором он обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах.

Работа Конгресса США была приостановлена 6 января после того, как протестующие сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих. В ходе протестов в здании женщина получила огнестрельное ранение, позже она скончалась.

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