Трампа разблокировали в Twitter

Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Спустя сутки после бана американский лидер опубликовал новую запись.

В посте глава государства осудил насилие в Вашингтоне и пообещал сосредоточиться на плавной передаче власти. Трамп призвал американцев к спокойствию и примирению.

Twitter заблокировал страницу главы государства около 04:00 7 января по мск. В компании уточняли, что аккаунт Трампа сначала будет недоступен в течение 12 часов, однако ему пригрозили постоянной блокировкой, если он не удалит три последних поста, которые нарушают правила соцсети. В настоящее время указанные публикации президента недоступны по этой же причине. Ряд других его записей помечены специальным значком как спорная публикация о мошенничестве на выборах.

Кроме того, Facebook и YouTube заблокировали видео Трампа, в котором он обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах.

Основатель Facebook Марк Цукерберг позже заявил, что аккаунт президента США в соцсети оставят заблокированным еще не менее чем на две недели, то есть дольше, чем до конца его президентского срока. Предприниматель подчеркнул, что блокировка продлится неопределенное время — но в любом случае дольше, чем оставшиеся до инаугурации избранного президента США Джо Байдена 13 дней.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил Байден. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.