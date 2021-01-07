Twitter не рассказал о сроке блокировки Трампа

Представители социальной платформы Twitter не рассказали о том, на какой срок заблокирован аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты обратили внимание на то, что Трамп, предположительно, уже удалил записи, из-за которых был заблокирован. Отмечается, что это первый в истории действующий президент, чью страницу заблокировала эта социальная сеть. По правилам социальной сети, считают авторы CNN, глава страны снова сможет делать записи на своей странице уже 9 января.

Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов. Соцсеть также пригрозила постоянной блокировкой его аккаунта, если он не удалит три последних поста, которые, по мнению компании, нарушают правила соцсети. Причиной этого стала публикация видео, в котором Трамп обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.