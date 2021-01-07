Еще две соцсети заблокировали аккаунты Трампа

Еще две социальные сети —`Facebook и Instagram — заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в их заявлениях.

В своем Twitter-аккаунте компания Facebook указали на два нарушения правил на странице Трампа, в связи с чем она будет заблокирована на 24 часа. Это значит, что президент ничего не сможет публиковать в течение этого времени.

«Мы тоже закрываем аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа», — написал на своей странице в Twitter глава Instagram Адам Моссери, ретвитнув аналогичный пост Facebook

Ранее компания Twitter заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов. Соцсеть также пригрозила Трампу постоянной блокировкой его аккаунта, если он не удалит три последних поста, которые, по мнению компании, нарушают правила соцсети. Причиной этого стала публикация видео, в котором Трамп обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.