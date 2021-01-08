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Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами

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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Избранный президент США Джо Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами. Его слова передает РИА Новости.

«К ним нужно относиться как к группе головорезов, повстанцев, сторонников превосходства белой расы, антисемитов… Это бандиты, бандиты, и они террористы, внутренние террористы», — заявил Байден. Он подчеркнул, что участвовавшие в беспорядках должны быть судимы. Однако какие именно обвинения выдвинуть против них, решит Минюст.

Ранее Байден также высказался о связи погрома в Капитолии с действующем главой государства Дональдом Трампом. По его словам, Трамп «сознательно поощряет бандитскую группировку», и это привело к тому, что репутации США в мире был нанесен значительный урон.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В результате погибли четыре человека.

На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена на пост президента.

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