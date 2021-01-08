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В Минюсте оценили вероятность предъявления Трампу обвинений в подстрекательстве

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Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

В Минюсте США оценили вероятность предъявления действующему президенту Дональду Трампу обвинений в подстрекательстве к беспорядкам, насилию и захвату Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, в министерстве не ожидают, что против главы государства или тех, кто выступал на митинге в его поддержку, будут выдвинуты обвинения подобного рода.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать людей, подозреваемых в закладке бомб в штаб-квартирах обеих американских партий возле Капитолия во время беспорядков 6 января.

6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

После случившегося аккаунты Трампа в Facebook были заблокированы, сам действующий президент по-прежнему отказывается признавать поражение на выборах, но обещает мирно передать власть Байдену.

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