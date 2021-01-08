Байден посчитал Трампа не способным исполнять обязанности президента

Избранный президент США Джо Байден высказался о связи погрома в Капитолии с действующем главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Трамп «сознательно поощряет бандитскую группировку», и это привело к тому, что репутации США в мире был нанесен значительный урон. Поэтому, уверен Байден, Трамп не способен исполнять свои обязанности.

Однако, добавил Байден, решение о возможном импичменте Трампа должны принимать законодатели в Конгрессе, и именно об этом он планирует провести переговоры со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидерами демократов в Конгрессе США.

Полномочия Трампа заканчиваются 20 января 2021 года.

Ранее Пелоси заявила, что Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. По ее заявлению, лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов погибли пять человек, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.