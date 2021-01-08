Мир
 
Последние новости
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Стало известно о планах демократов объявить Трампу импичмент
Появилась информация о спасенных после схода лавины на курорте в Норильске
Стало известно об угрозе повторного схода лавины в Норильске
В Минюсте оценили вероятность предъявления Трампу обвинений в подстрекательстве
У спикера палаты представителей во время погрома в Капитолии украли ноутбук
Азербайджан опроверг сообщения о турецких авиабазах в стране
Ученые назвали симптомы затяжной формы коронавируса
Трампа заподозрили в желании развязать войну и нанести ядерный удар
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден пригласил Пенса на свою инаугурацию

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден и Майк Пенс
Джо Байден и Майк Пенс
Фото: Amr Alfiky / РИА Новости

Избранный президент США Джо Байден пригласил действующего вице-президента Майка Пенса на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рады приветствовать Майка, вице-президента, для нас это будет честью», — заявил Байден. При этом он назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот href="https://lenta.ru/news/2021/01/08/nepridu/" target="_blank">рассказал ранее.

Кроме того, избранный президент выразил уверенность в том, что инаугурация пройдет безопасно и без проблем.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стала известна реакция Трампа на утверждение Байдена президентом
Байден обвинил Трампа в начале беспорядков в Вашингтоне
Трамп рассказал о нежелании присутствовать на инаугурации Байдена