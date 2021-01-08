Байден пригласил Пенса на свою инаугурацию

Избранный президент США Джо Байден пригласил действующего вице-президента Майка Пенса на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рады приветствовать Майка, вице-президента, для нас это будет честью», — заявил Байден. При этом он назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот href="https://lenta.ru/news/2021/01/08/nepridu/" target="_blank">рассказал ранее.

Кроме того, избранный президент выразил уверенность в том, что инаугурация пройдет безопасно и без проблем.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.