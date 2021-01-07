Байден обвинил Трампа в начале беспорядков в Вашингтоне

Избранный президент США Джо Байден заявил, что штурм Капитолия в Вашингтоне был спровоцирован действующим главой государства Дональдом Трампом. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировал в YouTube CNBC Television.

По мнению политика, Трамп пытался использовать толпу, чтобы сорвать утверждение итогов выборов в конгрессе. «Это был результат безжалостных нападок президента Трампа на демократию», — сказал Байден.

В целом он счел беспорядки в Вашингтоне предсказуемыми. Демократ оценил произошедшее как хаос, а его участников назвал мятежниками и внутренними террористами.

В процессе штурма Трамп выступал с обращением к своим сторонникам. Политик призвал протестующих, ворвавшихся в здание Капитолия в Вашингтоне, идти домой. «Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром», — отметил он.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.