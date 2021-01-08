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У спикера палаты представителей во время погрома в Капитолии украли ноутбук

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Фото: Brendan Gutenschwager / REUTERS

Во время погрома в Капитолии у спикера палаты представителей Нэнси Пелоси протестующие украли ноутбук. Об этом в Twitter сообщил ее помощник Дрю Хэммилл.

Он уточнил, что устройство было похищено из конференцзала. По словам Хэммилла, ноутбук использовался исключительно для проведения презентаций.

Ранее Пелоси назвала штурм Капитолия подарком президенту России Владимиру Путину. «Этот президент [США Дональд Трамп] — инструмент Путина. (...) Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину», — заявила она. По ее словам, Россия старается преуменьшить роль демократии в мире, а Трамп помогает ей.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли пять человек, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.

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