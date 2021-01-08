Шеф полиции Капитолия подал в отставку

Шеф полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку на фоне беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Санд решил уйти после столкновения с критикой, обвиняющей полицию в неспособности защитить Капитолийский холм от толпы протестующих, которая накануне ворвалась в здание конгресса.

Отставка шефа полиции вступает в силу 16 января. Как Сунд признался, он не думал, что демонстрации в столице США перерастут в штурм Капитолия.

Ранее спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси призвала уволить Санда с должности.

В ходе штурма здания пострадало порядка 50 сотрудников полиции. Некоторые из них были госпитализированы с серьезными ранениями.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли пять человек, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.