Определено число пострадавших из-за беспорядков в Вашингтоне полицейских

Более 50 американских правоохранителей пострадали в ходе беспорядков в Вашингтоне после начала штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в заявлении начальника полиции Капитолия Стивена Санда, опубликованном на официальном сайте.

При этом несколько из них госпитализированы с серьезными ранениями, подчеркнул он. «Жестокое нападение на Капитолий США не было похоже ни на одно из тех, что я когда-либо видел за свои 30 лет работы в правоохранительных органах здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия», — пояснил Санд.

Он отметил профессионализм и самоотверженность сотрудников полиции Капитолия, назвав их действия героическими. Глава полиции также отметил, что массовые беспорядки были преступным бунтарским поведением.

В том же сообщении указано, что полицейский, который выстрелил в женщину-ветерана в ходе штурма Капитолия, отправлен в отпуск до конца расследования. Пострадавшей немедленно оказали медицинскую помощь, ее доставили ​​в больницу, где она позже скончалась от полученных травм.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично запросило помощь у американцев: его директор Кристофер Рэй призвал всех, кто может, предоставить данные об участниках штурма Капитолия. Американских граждан призвали передавать силовикам фотографии и видео участников беспорядков и сообщать любые известные им данные, которые помогут установить личность демонстрантов.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.