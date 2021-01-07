Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп пообещал упорядоченную передачу власти избранному президенту Джозефу Байдену после того, как Конгресс США подтвердил победу последнего на президентских выборах, сообщает FOX News.

«Хотя я абсолютно не согласен с результатом выборов, и факты подтверждают мою версию, тем не менее 20 января будет упорядоченная передача власти», — приводит телеканал слова главы государства.

Он подчеркнул, что продолжит политическую борьбу — как за то, чтобы были подсчитаны только голоса, отданные по закону, так и за то, чтобы «сделать Америку снова великой».

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.