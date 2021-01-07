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Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену

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Фото: Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп пообещал упорядоченную передачу власти избранному президенту Джозефу Байдену после того, как Конгресс США подтвердил победу последнего на президентских выборах, сообщает FOX News.

«Хотя я абсолютно не согласен с результатом выборов, и факты подтверждают мою версию, тем не менее 20 января будет упорядоченная передача власти», — приводит телеканал слова главы государства.

Он подчеркнул, что продолжит политическую борьбу — как за то, чтобы были подсчитаны только голоса, отданные по закону, так и за то, чтобы «сделать Америку снова великой».

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.

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