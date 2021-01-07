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Раскрыта судьба выстрелившего в женщину-ветерана полицейского Капитолия

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Фото: Stephanie Keith / Reuters

Полицейский, который выстрелил в женщину-ветерана в ходе штурма Капитолия, отправлен в отпуск до конца расследования. Его судьбу раскрыли на сайте полиции Капитолия (ПК).

Как сообщил глава ПК Стивен Сунд, полицейские полномочия выстрелившего были приостановлены до получения результатов совместного расследования департамента столичной полиции и ПК США.

Также указывается, что пострадавшей «немедленно была оказана медицинская помощь, ее доставили ​​в больницу, где она позже скончалась от полученных травм».

Эшли Бэбитт получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия, после чего скончалась в больнице. Ее муж рассказал, что она служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности.

6 января протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената, прервав заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.

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