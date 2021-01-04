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Нэнси Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей США

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Фото: Reuters

Демократка Нэнси Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей начавшего 3 января свою работу Конгресса США 117-го созыва. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа власти.

80-летняя Пелоси получила поддержку большинства конгрессменов в силу отсутствия серьезной оппозиции, одержав победу над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. В нижней палате Конгресса она возглавляет демократов с 2003 года. Она была спикером в 2007-2011 годах и затем — с 2019 года.

По итогам прошедших в ноябре 2020 года выборов демократы лишились части мандатов, однако сохранили за собой большинство в Палате представителей.

В новогоднюю ночь вандалы разрисовали дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско граффити, облили бутафорской кровью и подкинули ей под дверь свиную голову. На двери ее гаража написали «2 тысячи долларов (перечеркнуто)», «Отмените аренду» и «Мы хотим всего».

Избранный в ноябре новый состав Конгресса США приступил к работе в воскресенье, 3 января. Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат, контроль над которым еще не определился. Общая сессия Конгресса состоится 6 января. На ней должна быть утверждена кандидатура избранного президента страны Джо Байдена.

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