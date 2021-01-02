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Трамп раскритиковал преодолевший вето президента сенат

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение сената, который проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, преодолев таким образом наложенное им на документ вето. Об этом он написал в Twitter.

Американский лидер обратил внимание на то, что сенаторы упустили возможность избавиться от раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. В частности, он защищает их от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. «Ничтожно!» — подчеркнул Трамп.

Также глава государства осудил сенат за то, что он не стал принимать законопроект об увеличении регулярных прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики в условиях пандемии с 600 до 2 тысяч долларов. По словам хозяина Белого дома, разоренные коронавирусом люди отчаянно нуждаются в этих деньгах. «Нечестно и неумно!» — оценил он.

Ранее за принятие бюджета проголосовали более двух третей членов верхней палаты. До этого, преодолев вето президента, за документ проголосовала палата представителей Конгресса.

Среди прочего оборонный бюджет предусматривает санкции против России из-за проектов газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток». 23 декабря Трамп наложил вето на принятый Конгрессом в октябре документ. Он отмечал, что от принятия резолюции больше всего выиграет Китай. Президент США также указывал на то, что документ не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

Предыстория: Сенат США преодолел вето Трампа и проголосовал за оборонный бюджет
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