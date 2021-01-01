Сенат США преодолел вето Трампа и проголосовал за оборонный бюджет

Сенат конгресса США проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, преодолев наложенное на документ вето президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

За принятие бюджет проголосовали более двух третей членов верхней палаты. Ранее, преодолев вето президента, за документ проголосовала палата представителей конгресса.

Среди прочего оборонный бюджет предусматривает санкции против России из-за проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 23 декабря Трамп наложил вето на принятый Конгрессом в октябре документ. Он отмечал, что от принятия резолюции больше всего выиграет Китай. Президент США также указывал на то, что документ не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности.