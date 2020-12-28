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Трамп подписал бюджет США на 2021 год

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Фото: Tom Brenner / REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 год. Об этом сообщает CNN.

Документ был утвержден главой Белого дома в первоначальном виде. Среди прочего, в нем утвержден пакет стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Тем же документом были выделены 1,4 триллиона долларов на финансирование правительства.

На протяжении нескольких месяцев в Конгрессе США продолжались ожесточенные споры между демократами и республиканцами о принятии пакета мер для помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 22 декабря Конгресс договорился о выплате в размере 600 долларов на человека, тогда как Трамп требовал выделить по две тысячи долларов. До этого Трампу пришлось подписать резолюцию о продлении финансирования правительства на сутки. Такая мера позволила избежать так называемого «шатдауна» — приостановки работы федеральных структур США.

24 декабря Трамп заблокировал оборонный бюджет страны. Он отмечал, что от принятия резолюции больше всего выиграет Китай. Проект также содержит санкции против строительства газопровода «Северный поток-2».

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