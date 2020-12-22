Конгресс США принял бюджет на 2021 год после многомесячных споров

Конгресс США одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер по стимуляции экономики страны на фоне пандемии коронавируса после многомесячных споров между республиканцами и демократами. Об этом сообщает издание The Hill.

После продолжительных разногласий сторонами удалось договориться о принятии стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов. Обе палаты Конгресса также приняли пакет законопроектов о финансировании правительства в размере 1,4 триллиона долларов.

Ожидается, что действующий президент США Дональд Трамп вскоре подпишет документы. Пока он подписал временный бюджет до 28 декабря.

На протяжении нескольких месяцев в Конгрессе США продолжались ожесточенные споры между демократами и республиканцами о принятии пакета мер для помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 20 декабря Трампу вновь пришлось подписать резолюцию о продлении финансирования правительства на сутки. Такая мера позволила избежать так называемого «шатдауна» — приостановки работы федеральных структур США.

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