Мир
 
Последние новости
России предрекли новые изменения налогов
Эксперт по этикету назвала список неудачных подарков для мужчин
Маск потерял миллиарды долларов за сутки
Ипотеку в Москве начали брать студенты
Назван самый безопасный вид транспорта для путешествий во время пандемии
Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на московское время
Путин присвоил статус ветеранов ВОВ жителям осажденного Севастополя
Полиция задержала похитителя российского десантника-инвалида
Женщину заставят заплатить семь миллионов рублей за преждевременные роды
Роскомнадзор назвал главного распространителя фейковых новостей в рунете
Новости партнеров
Прослушать новость

Конгресс США принял бюджет на 2021 год после многомесячных споров

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: DEA / M. BORCHI / Contributor / Getty Images

Конгресс США одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер по стимуляции экономики страны на фоне пандемии коронавируса после многомесячных споров между республиканцами и демократами. Об этом сообщает издание The Hill.

После продолжительных разногласий сторонами удалось договориться о принятии стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов. Обе палаты Конгресса также приняли пакет законопроектов о финансировании правительства в размере 1,4 триллиона долларов.

Ожидается, что действующий президент США Дональд Трамп вскоре подпишет документы. Пока он подписал временный бюджет до 28 декабря.

На протяжении нескольких месяцев в Конгрессе США продолжались ожесточенные споры между демократами и республиканцами о принятии пакета мер для помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 20 декабря Трампу вновь пришлось подписать резолюцию о продлении финансирования правительства на сутки. Такая мера позволила избежать так называемого «шатдауна» — приостановки работы федеральных структур США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Congress passes $2.3T coronavirus relief, government funding deal
Трамп вновь предотвратил шатдаун правительства на фоне споров о бюджете
Трамп предотвратил шатдаун в США