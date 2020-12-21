Трамп вновь предотвратил шатдаун правительства на фоне споров о бюджете

Действующий президент США Дональд Трамп продлил финансирование правительства еще на сутки, до 21 декабря включительно. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Белый дом.

Американский лидер подписал соответствующую резолюцию, которая была принята ранее обеими палатами Конгресса. Такая мера позволила вновь избежать так называемого «шатдауна» — приостановки работы федеральных структур США. Предполагается, что это даст конгрессменам и сенаторам достаточно времени, чтобы полностью согласовать бюджет правительства на следующий год.

Ранее Трамп уже подписывал похожую резолюцию, которая продлевала финансирование правительства на двое суток. Ее действие истекло в полночь на 21 декабря.

На протяжении нескольких месяцев в Конгрессе США продолжались ожесточенные споры между демократами и республиканцами о принятии пакета мер для помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 20 декабря сторонам наконец удалось договориться о пакете стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов. Ожидается, что голосование по этой инициативе пройдет 21 декабря.

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