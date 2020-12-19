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Трамп предотвратил шатдаун в США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CHERISS MAY / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на два дня, который ранее был одобрен Конгрессом США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Если бы Трамп не принял данный закон, то срок финансирования федерального правительства истек бы в пятницу в 08:00 по Москве, и в стране наступил бы шатдаун, приостановка работы федеральных учреждений на неопределенный срок. Одобрив бюджет, президент предотвратил подобный вариант развития событий.

В воскресенье Конгресс США вновь предпримет попытку принять более длительный проект бюджета, рассчитанный до конца текущего финансового года. Отмечается, что разногласия в Конгрессе возникли по поводу принятия пакета мер для помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, общий объем которого должен составить 900 миллиардов долларов.

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