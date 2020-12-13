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Трамп подтвердил намерения заблокировать проект оборонного бюджета

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Фото: Cheriss May / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения заблокировать одобренный Конгрессом США проект оборонного бюджета. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето», — написал действующий глава Белого дома.

Ранее проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, который начался в стране 1 октября, был одобрен Конгрессом США. Он набрал необходимое число голосов в обеих палатах.

По мнению президента США, в бюджете необходимо отменить статью 230 закона о приличиях в сообщениях, которая ставит под угрозы выборы и национальную безопасность. Согласно этому пункту, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут вносить в них изменения. Трамп и его администрация выступают за то, чтобы привлекать сайты к ответственности за цензуру.

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