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В США сторонники и противники Трампа устроили перестрелку

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Фото: JIM URQUHART / Reuters

В американском городе Олимпия, штат Вашингтон, во время столкновений между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошла перестрелка. Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.

Согласно данным полиции, в результате стрельбы пострадал один человек. Подозреваемый по данному делу задержан. Представители правоохранителей отметили, что у обеих сторон конфликта есть хорошо вооруженные люди, которые готовы к насильственным действиям.

Ранее житель США, вышедший на митинг в поддержку действующего президента Дональда Трампа, получил обвинение в хулиганстве за то, что намеренно подышал без маски на двух женщин. 61-летний Реймонд Дескинс в одежде с символикой Трампа и надувным кругом с лицом главы государства вышел поддержать американского лидера.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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