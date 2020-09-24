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Стрелявшего в полицейских на протестах американца задержали

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Фото: Globalookpress.com

Полиция города Луисвилл американского штата Кентукки задержала мужчину, стрелявшего в полицейских во время протестов за расовую справедливость. Об этом сообщает телеканал CNN.

Двое офицеров полиции пострадали в результате стрельбы — один госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, а жизни другого ничто не угрожает. Представитель полиции рассказал, что в район, где началась стрельба, отправили подкрепления. Кроме того, больницу, куда поместили пострадавших, охраняют бойцы Национальной гвардии США.

Протесты в Луисвилле и других городах страны разгорелись заново после того, как были объявлены обвинения по делу убитой полицейскими афроамериканки Бреонны Тейлор. Протестующие считают, что суд слишком мягко обходится с виновниками ее смерти. Снова начались беспорядки, поджоги и столкновения с полицией.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп резко отреагировал на нападение на полицейский патруль. В ходе выступления перед своими сторонниками он предложил ввести смертную казнь за убийство полицейских.

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