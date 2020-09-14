Президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь за убийство полицейских. Фрагмент его выступления опубликован в Twitter.

«[Кандидат от Демократической партии Джо] Байден хочет мира с внутренними террористами, а я хочу арестовать их», — указал лидер США. По его мнению, людей, которые убивают американских полицейских, нужно казнить. Так, Трамп привел в пример недавнее нападение неизвестного на двух сотрудников полиции. Президент заявил, что это могло сделать только животное.

Ранее стало известно, что неизвестный подозреваемый, вооруженный пистолетом, подошел к припаркованной патрульной машине полиции Лос-Анджелеса и без предупреждения открыл огонь. Ему удалось тяжело ранить двух полицейских и скрыться.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

На фоне протестов Трамп решил подписать исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции. Она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты к использованию современных стандартов в области применения силы.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru