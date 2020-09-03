Трамп захотел лишить финансирования допускающие анархию города США

Президент США Дональд Трамп захотел лишить федерального финансирования допускающие анархию, насилие и разрушения города. Соответствующий меморандум американского лидера распространил в среду Белый дом, передает ТАСС.

Так, американский лидер намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон). Правительство начинает проверку в отношении выделения средств.

«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония. Крайне важно, чтобы федеральное правительство пересмотрело использование федеральных фондов юрисдикциями, допускающим анархию, насилие и разрушение в городах Америки», — подчеркнул Трамп.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

На фоне протестов Дональд Трамп решил подписать исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции. Она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты к использованию современных стандартов в области применения силы.