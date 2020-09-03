Бывшая пресс-секретарь Трампа рассказала о подмигнувшем ей Ким Чен Ыне

Бывшая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс рассказала, как во время одной из встреч ей оказывал знаки внимания лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом пишет The Guardian.

Сандерс описала в своей книге одну из встреч американской делегации с руководством КНДР в июне 2018 года во время саммита в Сингапуре. По ее словам, лидеры США и Северной Кореи разговаривали о спорте, в частности, о женском футболе. В какой-то момент женщина заметила, что Ким Чен Ын наблюдает за ней, после чего он кивнул ей и подмигнул. Сандерс признается, что в тот момент была ошеломлена. Затем она вернулась к заполнению своих бумаг. «Все, о чем я могла думать, неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание?», — вспоминает Сандерс.

Возвращаясь в аэропорт, она рассказала о произошедшем Трампу и тогдашнему главе его администрации Джону Келли. Мужчины «выли от смеха», а американский президент сказал, что Сандерс «приглянулась» северокорейскому лидеру.

В августе президент США Дональд Трамп рассказал о том, что у них с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошие отношения. Ранее журналист Боб Вудворд в своей книге раскрыл детали личной переписки Трампа и Ким Чен Ына. По его словам, северокорейский лидер в своих письмах к президенту США рассказывал о фантастической дружбе между ними.