Раскрыты детали личной переписки Трампа и Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своих письмах к президенту США Дональду Трампу рассказывал о фантастической дружбе между ними. Детали личной переписки лидеров двух стран раскрыл журналист Боб Вудворд (Bob Woodward) в своей новой книге, сообщает Newsweek.

Книга Вудворда поступит в продажу 15 сентября. По словам автора, его работа, в основу которой легли 25 писем, которыми обменивались Трамп и Ким Чен Ын, проливает свет на «глубокие личные отношения» между политиками.

В частности, в книге приводятся слова главы КНДР о его связи с Трампом. По признанию политика, его отношения с американским президентом напоминают «необыкновенный дипломатический менуэт». Кроме того, известно, что северокорейский лидер в ходе переписки обращался к своему американскому коллеге «Ваше превосходительство» и отмечал «энергичные и выдающиеся усилия» Трампа по налаживанию сотрудничества между Пхеньяном и Вашингтоном.

Ранее, пишет Newsweek, Трамп также с большой теплотой отзывался о переписке с Ким Чен Ыном, отмечая, что она была очень милой и красивой и способствовала тому, что они оба прониклись друг к другу любовью. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон в свою очередь заявляла, что эти письма являются доказательством отличных отношений между двумя мужчинами.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре, тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако в октябре переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.