В Южной Корее захотели новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин хочет, чтобы президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в ближайшее время, чтобы возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры. Об этом заявил в среду, 1 июля, представитель Сеула, пишет New York Post.

Предложение южнокорейского президента о проведении еще одного саммита США-Северная Корея прозвучало во время видеоконференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник, 30 июня. «Я полагаю, что Северной Корее и Соединенным Штатам необходимо еще раз попытаться провести диалог до президентских выборов в США», — сказал президент Южной Кореи, по словам его официального представителя. «Проблемы ядерных программ и санкций в конечном итоге должны быть решены путем переговоров между Северной Кореей и США», — добавил он.

По словам южнокорейского чиновника, офис президента республики связался с Вашингтоном по поводу возможной встречи, и официальные лица предпринимают усилия для возобновления переговоров.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре, тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако в октябре переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.

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