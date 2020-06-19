Министр объединения в Южной Корее ушел в отставку из-за КНДР

Министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль ушел в отставку на фоне обострившихся отношений с КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме В глубокой изоляции Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял отставку чиновника, о которой тот просил еще несколько дней назад. Преемник на пост министра объединения пока не назначен. Ким Ён Чхоль извинился перед жителями страны за то, что не смог воплотить в жизнь их мечты о мирном и процветающем Корейском полуострове.

Ранее Северная Корея начала вводить войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Так, на пустовавших приграничных постах заметили несколько северокорейских военных. СМИ отмечают, что у Пхеньяна может быть примерно 150 подобных постов, некоторые из них перестали действовать после подписания межкорейского мирного договора в 2018 году.

16 июня Северная Корея взорвала узел межкорейской связи возле границы. Это случилось вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. За несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



