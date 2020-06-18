Северная Корея начала вводить войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Об этом пишет агентство «Ёнхап» со ссылкой на источники.

Так, на ранее пустовавших приграничных постах заметили несколько северокорейских военных. «Ёнхап» отмечает, что у Пхеньяна может быть примерно 150 подобных постов, некоторые из них перестали действовать после подписания межкорейского мирного договора в 2018 году.

Также отмечается, что около 100 северокорейских военных были замечены в приграничном городе Кэсон после того, как там взорвали узел связи.

Ранее Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения». Сеул пообещал жестко ответить на военные провокации со стороны Пхеньяна.

16 июня Северная Корея взорвала узел межкорейской связи возле границы. Это случилось вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

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