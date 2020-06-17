В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявил в Сеуле на брифинге для журналистов представитель Комитета начальников штабов страны Чон Дон Чжин. Его слова приводит ТАСС.

«Север заплатит высокую цену, если начнет боевые действия», — подчеркнул он. Чжин также отметил, что южнокорейские вооруженные силы ведут круглосуточное наблюдение за действиями КНДР и готовы мгновенно отреагировать на любые провокации.

Ранее сообщалось, что Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

О взрыве возле границы стало известно утром 16 июня. Он произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

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