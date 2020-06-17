Северная Корея вновь введет войска в демилитаризованную зону

Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Отмечается, что речь идет о районах города Кэсон и гор Кымгансан, которые использовались для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон. Кэсон расположен в 50 километрах от Сеула. Город считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий.

16 июня в северокорейском городе Кэсон возле границы с Южной Кореей раздался взрыв вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области. Пхеньян вознамерился укрепить границу с южными соседями. Взрыв произошел в 14:49 по местному времени. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

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