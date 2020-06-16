Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв

В северокорейском городе Кэсон возле границы с Южной Кореей раздался взрыв, сообщает во вторник, 16 июня, южнокорейское агентство «Ёнхап».

Источники отмечают, что в Кэсоне виден дым в районе индустриального комплекса. По данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи.

Это произошло вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. Об этом стало известно ранее 16 июня.

9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

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