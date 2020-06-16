Северная Корея собралась ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении Генерального штаба Корейской народной армии (КНА) говорится, что КНДР изучает план действий, согласно которому в демилитаризованную зону вернут северокорейские армейские подразделения. Это будет сделано для того, чтобы «превратить линию фронта в крепость» и усиливать бдительность против Южной Кореи, отметили там.

13 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готовит следующий шаг в ответ на отправку агитационных листовок. Власти КНДР также предупредили Южную Корею о готовящемся военном возмездии.

9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

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