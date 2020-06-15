Северная Корея объявила о военном возмездии Сеулу за оскорбление власти

Власти КНДР предупредили Южную Корею о готовящемся военном возмездии за распространение агитационных листовок, которые оскорбляют власти республики. Об этом сообщается в центральной газете КНДР Rodong Sinmun, передает ТАСС.

«Наша непобедимая революционная армия осуществит акт возмездия за оскорбление нашего народа, который никогда ранее не был так сильно возмущен», — говорится в сообщении. Отмечается, что Пхеньян не готов простить такое серьезное оскорбление властей. Ответные меры КНДР будут базироваться на «сильном гневе народа».

13 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готовит следующий шаг в ответ на отправку агитационных листовок. По ее мнению, необходимо разорвать отношения с южнокорейской стороной.

9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

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