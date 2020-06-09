Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Соответствующее заявление распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Пхеньяну больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, так как действия властей Сеула привели «межкорейские отношения к конечной точке». «Пришли к такому выводу, что нам больше не о чем говорить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование», — отмечается в сообщении.
Коммуникационная линия с Южной Кореей будет полностью ликвидирована в 12 часов по местному времени 9 июня. Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
8 июня на заседании по обзору работы отделов по южнокорейским делам зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор и первая заместительница заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен подчеркнули «необходимость последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами».
«Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», — сказано в публикации.