Северная Корея рассказала о появлении Ким Чен Ына на публике

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) рассказало подробности о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Ким Чен Ын появился на церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон во время исполнения приветственного марша и лично разрезал ленточку. «Затем он с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура», — говорится в сообщении.

Ранее южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика.

Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.

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