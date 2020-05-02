Сестра Ким Чен Ына сопроводила его во время появления на публике

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сопроводила его во время появления на публике после долгого отсутствия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Помимо сестры, лидера Северной Кореи сопровождали вице-председатель Центрального комитета Корейской коммунистической партии Пак Пон Джу, премьер-министр страны Ким Джэ Рён и другие высокопоставленные чиновники. При этом, как отмечает южнокорейское агентство «Ёнхап», второго по важности человека в КНДР Чхве Рён Хэ на мероприятии не было.

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика.

Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.

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