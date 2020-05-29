Северная Корея обвинила США в порче ее имиджа

Власти Северной Кореи обвинили США в порче ее имиджа: в Пхеньяне считают, что обвинения в кибер-атаках — не что иное, как попытка очернить северокорейское государство. Об этом со ссылкой на МИД КНДР сообщает агентство Reuters.

«Мы хотим вновь подчеркнуть, что наша страна не имеет отношения к так называемой "кибер-угрозе", о которой говорят США», — заявили дипломаты.

Материалы по теме В глубокой изоляции Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?

В заявлении министерства подчеркивается, что цель США — «замарать репутацию» Северной Кореи. Ей же служат обвинения в финансировании терроризма и отмывании денег.

Сообщается, что ФБР и ряд федеральных ведомств США ранее в мае опубликовали предупреждение об угрозе северокорейских хакеров. Те якобы занимаются воровством персональных данных, цифровых валют и обворовывают крупные западные банки. Департамент юстиции обвинил государственный банк Северной Кореи в обходе американских санкций и открыл уголовные дела против 28 граждан КНДР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru