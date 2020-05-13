В США оценили здоровье Ким Чен Ына

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен оценил состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Белый дом доверяет фотографиям со здоровым лидером КНДР и думает, что у него все хорошо. «Кажется, он вышел, разрезает ленточки на заводе по производству удобрений», — заявил О'Брайен.

Однако он отметил, что получить какие-либо сведения из Северной Кореи очень сложно, поскольку там «не очень охотно выдают информацию». При этом О'Брайен подчеркнул, что говорить о достоверности полученных фотографий так или иначе, он не может.

Речь идет о фотографиях и видео с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений 2 мая. На кадрах Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым, улыбался и жестикулировал, ведя беседу с чиновниками. Он также разрезал торжественную ленту.

2 мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике Ким Чен Ына. За это время пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. За время его отсутствия в ряде СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи и даже о его возможной смерти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!