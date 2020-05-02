Появилось видео с Ким Чен Ыном после его долгого отсутствия

Северокорейский лидер Ким Чен Ын попал на видео после долгого отсутствия. Кадры опубликованы на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

На видео показано, как Ким Чен Ын инспектирует новый завод и общается с чиновниками. Ни он, ни другие люди не носят масок.

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Ранее появились кадры с церемонии открытия завода по производству удобрений, где лидер страны торжественно разрезает ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

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