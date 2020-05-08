Северную Корею уличили в строительстве хранилища для ядерных ракет

Власти Северной Кореи строят гигантское хранилище для ядерных ракет недалеко от столицы республики Пхеньяна. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на данные спутниковых снимков.

По данным издания, база имеет железнодорожную линию, которая соединяет ее с соседними ракетными заводами, а также три строительных ангара и большой подземный склад. Отмечается, что постройка может предназначаться для сборки, хранения и испытания ядерных ракет. По словам исследователей, один из ангаров имеет большую приподнятую центральную секцию, которая достаточно высока для размещения ядерной ракеты Хвасон-14 или Хвасон-15 в вертикальном положении.

Строительство началось в 2016 году и вероятно будет завершено в конце 2020 года или в начале 2021-го. Предполагается, что объект был перепрофилирован из ангара для размещения истребителей, который построили еще в 1980-х, однако позже забросили. Кроме того, для освобождения места под новую базу почти полностью была разрушена деревня Сил Ли, утверждает издание.

В декабре японская газета The Asahi Shimbun сообщала, что КНДР построили несколько дополнительных площадок для запуска ракет.

США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Кореи с 2018 года. Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики, если соглашение состоится. Однако во время последних переговоров в начале октября 2019 года Пхеньян объявил об их провале. Вашингтон опроверг это заявление.

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