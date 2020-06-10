Южная Корея назвала виновных в разрыве связей с КНДР

Южная Корея выдвинула обвинения в адрес организации перебежчиков из КНДР. Об этом сообщает Associated Press.

Правительство считает, что главы «Альянса движений за свободную Северную Корею» Пак Сан Хак и движения «Кхынсэм» Пак Чон О виновны в нарушении закона о межкорейском сотрудничестве. Сеул требует аннулировать их разрешение на ведение бизнеса в стране. По сути перебежчики незаконно передавали вещи через границу: они посылали агитационные листовки и бутылки, наполненные рисом, в Северную Корею. Сеул считает, что тем самым главы движений подвергали риску безопасность людей, живущих в приграничных районах.

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На прошлой неделе министерство объединения Южной Кореи рассказало, что Сеул хочет запретить активистам передавать листовки через границу на законодательном уровне. Тем самым страна ответит на меры Пхеньяна, собравшегося разорвать связи с соседями.

9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

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