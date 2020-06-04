КНДР пригрозила выйти из военного соглашения с Южной Кореей из-за листовок

КНДР пригрозила Республике Корея выйти из двустороннего военного соглашения по снижению напряженности от 2018 года, если ее южный сосед не прекратит распространять пропагандистские листовки. Об этом сообщает Associated Press.

Власти Северной Кореи настаивают на том, чтобы их южные коллеги предприняли меры для предотвращения деятельности агитаторов, распространяющих листовки через границу. В Республике Корея считают, что это нарушит право жителей на свободу слова.

Одним из самых популярных способов подобной пропаганды является запуск в КНДР воздушных шаров с соответствующими материалами.

Среди агитаторов также много перебежчиков из Северной Кореи, что вызывает особое возмущение властей страны.

В последние месяцы отношения двух стран значительно осложнились. Ранее в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба. Отмечается, что КНДР первой открыла огонь. После этого военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



