Южная Корея раскрыла подробности взрыва у границы

Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон, сообщают источники в Южной Корее. Известные на данный момент подробности раскрыло агентство «Ёнхап».

Сообщается, что подрыв произошел в 2 часа 49 минут по местному времени. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала.

Агентство указывает на прозвучавшие несколько дней назад слова Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР: она заявила, что «бесполезный» узел связи давно пора уничтожить. Его подрыв стал актом возмездия за распространение агитационных листовок, в котором Северная Корея обвиняет Южную.

О взрыве возле границы сообщалось утром 16 июня. Он произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. Об этом стало известно ранее в тот же день.

9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

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