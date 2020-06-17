Самолет исчезнувшего Ким Чен Ына улетел из Пхеньяна

Самолет, который ранее использовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, 17 июня улетел из Пхеньяна. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на сервис Aircraft Spot, отслеживающий передвижения авиации.

По данным одного из его сотрудников, двухмоторный Ан-148 был замечен в небе около 10:00 по местному времени (04:00 мск). Он летел из столицы в северо-восточном направлении, а радары перестали его отслеживать в районе провинции Хамгён-Пукто. Куда он направился в дальнейшем, а также кто был на борту, неизвестно.

17 июня сообщалось, что Ким Чен Ын снова исчез и не появлялся на публике больше недели. Информация о полете самолета породила спекуляции, что северокорейский лидер вскоре вновь выйдет в свет на фоне ухудшения отношений с Южной Кореей, отмечает «Ёнхап».

Агентство также пишет, что одним из вероятных пунктов назначения самолета мог быть город Синпхо. Считается, что именно там в настоящее время Северная Корея строит новую подводную лодку. Предположительно, строительство находится на завершающей стадии.

Отношения Южной и Северной Кореи в последнее время резко ухудшились. 16 июня Северная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон, а теперь собирается вернуть войска в демилитаризованную зону на границе. Сеул же заявляет, что готов жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

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