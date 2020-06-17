Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса

Министр объединения Кореи Ким Ён Чхоль подал в отставку из-за нового кризиса между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

«Мне жаль, что я не смог удовлетворить ожидания тех, кто жаждет мира на Корейском полуострове», — рассказал он. Ким Ён Чхоль признал, что мог бы предвидеть ухудшение отношений между Северной и Южной Кореей, поэтому ответственность за кризис лежит на нем.

Ранее Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сеул заявил, что готов жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

16 июня Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон. Инцидент произошел вскоре после новости о планах КНДР укрепить границу с южными соседями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru