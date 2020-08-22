Эксперт оценил данные о передаче власти в Северной Корее сестре Ким Чен Ына

Данные южнокорейской разведки о делегировании лидером Северной Корее Ким Чен Ыном части полномочий ближайшим помощникам, в том числе младшей сестре Ким Ё Чжон, абсурдны. С такой оценкой выступил профессор университета Кённам Ким Дон Ёп, передает РИА Новости.

Отмечается, что эксперт раскритиковал выражение «мандатное управление», к которому якобы начали переходить в Северной Корее. «Заявления Национального агентства разведки о передаче власти, стрессе от руководства страной, попытке избежать ответственности просто абсурдны. (...) Чувствуется, что в разведке ничего не знают о Северной Корее. В итоге разведка по-прежнему является источником фейковых новостей», — сказал профессор.

Ким Дон Ёп добавил, что новый глава разведки Южной Кореи Пак Чи Вон продемонстрировал упомянутым докладом отсутствие логики. «Правильно понимать это как то, что Ким Чен Ын назначил ответственных за определенные сферы и распределил роли», — подытожил он.

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20 августа разведслужбы Южной Кореи сообщали, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы делегировал часть своих полномочий младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы «облегчить стресс». Национальное агентство разведки (NIS) заявляет, что глава Северной Кореи по-прежнему будет «обладать абсолютной властью», однако постепенно передаст свои полномочия младшей сестре. Сообщалось, что на сестру Ким Чен Ына возложили ответственность за политику в отношении Южной Кореи и США и другие общие вопросы.

В апреле 2020 года лидер КНДР пропал из поля зрения СМИ, после чего появились слухи о возможной смерти или болезни политика. Бывший посол Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу северокорейского лидера необычной и приготовились ко всему. В мае лидер КНДР появился на публике.